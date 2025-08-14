Operação Recupera: PF prende funcionário público na Região Metropolitana do Rio

O preso foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça - Foto: Divulgação/PF

O preso foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça - Foto: Divulgação/PF

Nesta quinta-feira (14), a Polícia Federal prendeu um funcionário público da Caixa Econômica Federal - CEF que integrava uma organização criminosa especializada na fraude de benefícios previdenciários e assistenciais, mediante inserção de dados falsos nos sistemas integrados do INSS e CEF.

A ação ocorreu no município de Nilópolis e é desdobramento da Operação Recupera, deflagrada na data de ontem com o objetivo de desarticular o grupo criminoso investigado. As apurações indicam que a organização causou um prejuízo superior a R$ 3 milhões, com benefícios fraudulentos ativos desde 2022.

Leia também:

Dois homens são presos por tráfico de drogas em Niterói, após informação do Disque Denúncia

Homem que atuava como ‘segurança’ do tráfico é preso em Itaipuaçu



O investigado foi preso hoje após a expedição do mandado de prisão preventiva na noite de ontem. Ele havia sido flagrado por câmeras de segurança realizando saques reiterados na própria agência bancária onde atuava, relativos aos benefícios concedidos de forma fraudulenta. Há indícios de que ele inseriu dados falsos no sistema informatizado da CEF e liberou cartões de débito em pelo menos cinco ocasiões distintas, em benefício à organização criminosa.

As apurações indicam a existência de uma estrutura criminosa composta por funcionários e ex-funcionários públicos, falsificadores de documentos e operadores responsáveis pelo saque, repasse e distribuição dos valores obtidos ilegalmente. A Operação Recupera contou com o apoio da CEF e do Ministério Público Federal.

O preso foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ele responderá pela prática dos crimes de organização criminosa e peculato eletrônico.