Homem que atuava como ‘segurança’ do tráfico é preso em Itaipuaçu

Um homem de 24 anos, apontado como “segurança” de um ponto de tráfico de drogas, foi preso na noite desta quarta-feira (13), em Itaipuaçu, distrito de Maricá, por porte ilegal de arma de fogo e associação para o tráfico. Com ele, que já possui três passagens anteriores por tráfico de drogas, foram apreendidos uma arma, munições e outros materiais ilícitos.

De acordo com informações da Polícia Militar, agentes do programa Bairro Presente foram acionados para averiguar denúncias de homens armados circulando pela Rua Antônio José Ribeiro.

Ao chegarem ao local, os policiais avistaram o suspeito, que tentou fugir em direção a um beco enquanto apontava um revólver. No entanto, ele se rendeu pouco depois, abandonando a arma de fogo.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com o suspeito um coldre com munições, um rádio transmissor e dois telefones celulares. Em uma varredura na área indicada por ele, os agentes localizaram um revólver com 19 munições.

Segundo a guarnição, o homem confessou que trabalhava como “segurança” de um ponto de venda de entorpecentes na região.

O preso e o material apreendido foram encaminhados à 82ª DP (Maricá), onde o caso foi registrado. Posteriormente, ele foi levado à Central de Flagrantes, na 76ª DP (Niterói), onde foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e associação para o tráfico de drogas, permanecendo preso.