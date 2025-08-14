Dois homens são presos por tráfico de drogas em Niterói, após informação do Disque Denúncia

Um dos presos tentou se livrar de uma sacola com as drogas - Foto: Divulgação

Um dos presos tentou se livrar de uma sacola com as drogas - Foto: Divulgação

A Polícia Militar prendeu dois homens, um de 28 e um de 21 anos, por tráfico de drogas, após informações recebidas pelo Disque Denúncia, nesta quarta-feira (13), na localidade conhecida como Marisqueiro, em Jurujuba, Niterói.

Segundo informações repassadas pela corporação, militares realizavam um patrulhamento na área quando foram averiguar a prática de tráfico de drogas, informada pelo Disque Denúncia, na Avenida Carlos Ermelindo Marins, em Jurujuba.

Leia também:

Homem é preso após agredir pai idoso e irmã em São Gonçalo

Cartórios do RJ registram 228 mudanças de nome com base na nova lei federal

No momento em que chegaram ao local indicado, os agentes se deparam com um grupo que fugiu ao notar a presença policial. Após cerco tático, dois homens foram capturados.

Durante a abordagem, um dos suspeitos tentou se desfazer de um saco plástico que guardava: 85 pinos de cocaína, 21 invólucros de maconha e 18 pedras de crack. Além disso, com o homem foram encontrados um rádio transmissor. Já com o segundo indivíduo foram localizados um telefone celular e cerca de R$20 em espécie.

Os homens foram conduzidos à 79ª DP (Charitas), onde o caso foi apresentado, e depois foram levados para a Central de Flagrantes, na 76ª DP (Centro), onde os suspeitos foram autuados por tráfico de drogas e continuam presos.