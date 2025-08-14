Receita Federal apreende R$ 30 mil em ecstasy e crack em transportadora no Rio de Janeiro; Vídeo

A Receita Federal apreendeu nesta quarta-feira (13/8) três encomendas contendo ecstasy e pedras de crack em uma transportadora na cidade do Rio de Janeiro. A ação é resultado de gerenciamento de risco e da fiscalização e inspeção realizadas pela equipe de cães de faro.

As encomendas continham 330 g de comprimidos de ecstasy e 72 g de pedras de crack. As drogas seriam enviadas do Rio de Janeiro com destino a Belo Horizonte/MG, Barretos/SP e Encantado/RS. O valor estimado da apreensão é de R$ 30 mil.

O material será entregue à Polícia Civil para investigação da autoria dos delitos. Os investigados estão sujeitos a penas de reclusão de 5 a 15 anos.

A operação foi realizada pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES) e contou com o apoio dos cães de faro Elektra e Abby.

A atuação da Receita Federal na fiscalização do comércio exterior e na repressão ao tráfico de drogas garante a defesa dos interesses nacionais e protege a sociedade, especialmente no que se refere à saúde e à segurança públicas.





Drogas apreendidos Divulgação - Receita Federal do Brasil