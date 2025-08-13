Motorista de ônibus e motociclista são flagrados 'trocando socos' em Maricá

Circula nas redes sociais, nesta quarta-feira (13), um vídeo que mostra um motorista de ônibus, da Viação Nossa Senhora do Amparo, brigando com um motociclista. De acordo com a narração, a briga aconteceu na Rua 1, em Itaipuaçu, na cidade de Maricá.

No começo da filmagem, o motociclista aparece discutindo com o motorista do ônibus e joga um objeto em direção ao profissional. O vidro, que poderia proteger o condutor, já havia sido quebrado anteriormente. Após ser atingido, o motorista desce do carro e inicia a disputa física entre eles.

Depois de alguns segundos de troca de socos, diversas pessoas aparecem e separam os brigões. No vídeo, uma mulher chega a falar que a briga aconteceu após um acidente, mas a informação não foi confirmada.

A Polícia Militar foi procurada e informou não ter sido acionada para o caso. O Grupo Guanabara, a quem a Viação Nossa Senhora do Amparo pertence, foi procurado, mas não respondeu até o momento.