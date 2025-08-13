Acidente entre moto e caminhão deixa motociclista em estado grave em Maricá

Motociclista é enviado ao Hospital Dr. Ernesto Che Guevara após colidir com caminhão - Foto: Divulgação/Prefeitura de Maricá

Motociclista é enviado ao Hospital Dr. Ernesto Che Guevara após colidir com caminhão - Foto: Divulgação/Prefeitura de Maricá

Um acidente deixou uma pessoa gravemente ferida na RJ-106 (Rodovia Amaral Peixoto), em Maricá, nesta quarta-feira (13). Um caminhão colidiu com uma moto e arremessou o motorista no chão, próximo a Estrada da Cachoeira.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu o motociclista, de 30 anos, que foi encaminhado em estado grave ao Hospital Dr. Ernesto Che Guevara, em Maricá.

Ainda não há mais detalhes sobre como ocorreu o acidente. Agentes do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) estiveram no local organizando o trânsito e orientando motoristas.