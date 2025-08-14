Acusado de lesão corporal contra a ex-companheira é preso em Maricá; Vídeo

Após denúncia do 190, agentes do 12º BPM de Maricá se encaminharam à Estrada de Camburí, 20, no bairro Pindobas, para averiguar possível ocorrência de violência doméstica e familiar contra mulher. No local, a equipe realizou contato com a vítima, que se encontrava visivelmente abalada.

Segundo os agentes, ela relatou ter tido um desentendimento com seu ex-companheiro, motivado pelo fato de ele ter se deitado no quarto da filha do casal. Ainda de acordo com a vítima, após a discussão, o autor deixou a residência e retornou instantes depois, momento em que passou a proferir palavras ofensivas e de baixo calão contra ela, além de adotar comportamento agressivo.

Ela também relatou que o ex-companheiro passou a desferir chutes em sua região abdominal, ocasionando dor física e abalo emocional.

Diante dos fatos, a guarnição prestou atendimento à vítima e a conduziu à 82ª DP (Maricá), onde o acusado foi autuado pelo crime de lesão corporal contra mulher e permaneceu preso.





Contra o agressor já haviam três anotações criminais por lesão corporal contra mulher.