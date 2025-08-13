Foragido da Justiça por tráfico de drogas é preso em Niterói

Além do mandado, o acusado tem passagens anteriores por tráfico de drogas e furto - Foto: Divulgação

Além do mandado, o acusado tem passagens anteriores por tráfico de drogas e furto - Foto: Divulgação

Na madrugada desta quarta-feira (13), um homem foragido da Justiça foi preso por durante patrulhamento na Rua Quinze de Novembro, no Centro de Niterói.

Segundo a PM, a abordagem ocorreu por volta de 00h20, quando os policiais identificaram uma pessoa em atitude suspeita. Após consulta aos sistemas, foi constatado que o homem, de 36 anos, possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas, expedido pela Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Além do mandado, o acusado tem passagens anteriores por tráfico de drogas (duas anotações) e furto (também duas anotações). Ele foi encaminhado à 76ª DP (Centro), onde permaneceu preso para cumprimento da ordem judicial.