Polícia Civil realiza operação conjunta contra quadrilha envolvida em golpe do falso sequestro

Foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão nos municípios de Mesquita, São João de Meriti e Duque de Caxias, na Baixada Fluminense - Foto: Divulgação

Foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão nos municípios de Mesquita, São João de Meriti e Duque de Caxias, na Baixada Fluminense - Foto: Divulgação

Policiais civis da Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) realizam, nesta quarta-feira (13/08), uma operação em conjunto com a Polícia Civil de Goiás contra integrantes de uma quadrilha que pratica extorsões por meio do golpe do falso sequestro. São cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão nos municípios de Mesquita, São João de Meriti e Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

O crime que motivou a investigação da polícia goiana ocorreu em abril do ano passado. De acordo com os agentes, uma vítima, diante de grave ameaça, realizou transferência de mais de R$ 150 mil de contas próprias, de familiares e de empresa da família. No tempo em que esteve em contato com os criminosos, foi obrigada a espelhar a tela de seu celular, permitindo que os autores ainda utilizassem indevidamente seu cartão de crédito posteriormente.

Leia também:

Obras em caráter emergencial complicam o trânsito no Centro de Niterói



Fluminense vence o América de Cali e encaminha classificação na Sul-Americana

As investigações identificaram envolvidos nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Todos os alvos receberam valores transferidos pela vítima. A apuração segue para identificar os mentores do crime.