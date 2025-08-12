Fluminense vence o América de Cali e encaminha classificação na Sul-Americana
Tricolor fez dois gols no início da partida e passou a controlar o jogo
O Fluminense venceu o América de Cali, por 2 a 1, na noite desta terça-feira (12), em Cali, na Colômbia, pela Sul-Americana. O resultado deixa o Tricolor bem confortável para confirmar sua classificação na próxima semana, no Maracanã.
Enquanto todos esperavam um início de jogo de pressão por parte do time colombiano, foi o Tricolor que se sobressaiu. Aos 7 minutos, contando com a sorte, Samuel Xavier lançou na área adversária e o zagueiro Candelo, sozinho, desviou para o gol, marcando contra.
Oito minutos depois, Canobbio brigou com a zaga adversária, ganhou a posse de bola e chutou bonito, de esquerda, para marcar um golaço.
Com 2 a 0 no placar, o Fluminense passou a controlar o jogo e tentar sair no contra-ataque. O time da casa abusava dos lançamentos na área, mas sem levar perigo.
No segundo tempo, logo nos primeiros minutos, Serna cruzou e Everaldo cabeceou próximo ao gol. Na metade da segunda etapa, o estreante Lucho roubou a bola, Hércules tocou e Canobbio acertou o travessão.
Nos acréscimos, o Tricolor acabou sendo castigado. Puertas aproveitou cruzamento na entrada da área e tocou no contrapé de Fábio, diminuindo o placar.
Além da grande vitória, o jogo marcou a estreia de Lucho Acosta, recém contratado.
Com o resultado, o Flu joga até por um empate na próxima terça-feira (19) no Maracanã para avançar de fase.