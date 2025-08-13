Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Obras em caráter emergencial complicam o trânsito no Centro de Niterói

Avenida Marquês do Paraná tem faixas interditadas no sentido Icaraí para reparo na rede de água

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 13 de agosto de 2025 - 08:21
Equipes seguem trabalhando no local para resolver o problema o mais rápido possível.
O trânsito está complicado na manhã desta quarta-feira (13) no Centro de Niterói. Devido a obras emergenciais de reparo na rede de água, duas faixas da Avenida Marquês do Paraná, no sentido Icaraí (em direção ao Supermercado Guanabara), estão interditadas.

A NitTrans orienta os motoristas a redobrarem a atenção à sinalização ao transitar pela região. Como alternativas de desvio, os condutores podem utilizar a Avenida Feliciano Sodré ou a Rua Professor Heitor Carrilho.

A interdição é parcial e ainda não há previsão oficial para a liberação total das faixas. Equipes seguem trabalhando no local para resolver o problema o mais rápido possível.

