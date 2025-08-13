Homem é preso após furtar salmão em supermercado no Centro de Niterói

Na noite de terça-feira (12), um homem foi preso em flagrante após furtar duas peças de salmão em um supermercado, localizado na Avenida Marechal Deodoro, no Centro de Niterói.

Policiais do 12º BPM (Niterói) foram acionados para atender a denúncia de furto no estabelecimento. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o suspeito, de 56 anos, detido pelos seguranças do supermercado. Ele estava com dois sacos de salmão, avaliados em R$ 157,70, que haviam sido subtraídos da loja.

Uma testemunha, também foi conduzida à 76ª DP(Centro), onde o caso foi registrado. O acusado permaneceu preso, autuado pelo crime de furto.