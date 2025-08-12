Governo do Estado divulga mais de 2,4 mil vagas de emprego formal, estágio e jovem aprendiz esta semana

É importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador - Foto: Reprodução - Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O Governo do Estado divulga, esta semana, 2.411 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz no Rio de Janeiro, captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. Por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), são oferecidas 807 vagas com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba. Já o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) e a Fundação Mudes disponibilizam 1.604 oportunidades.

Os maiores salários, de R$ 4.554, estão na Região Metropolitana. Há chances para borracheiro, jornalista, lanterneiro de automóveis, mecânico de veículos automotores, motorista de ônibus urbano, técnico de refrigeração e técnico de segurança do trabalho, nos bairros de Jacarepaguá, Penha e Copacabana, e nos municípios de Belford Roxo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu e São Gonçalo.

Também há vagas para auxiliar de limpeza, açougueiro e atendente de lanchonete. Há 180 posições destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência (PcD). As remunerações são de até R$ 3.036, para diferentes níveis de escolaridade.

No Médio Paraíba, existem oportunidades como agente de pátio, ajudante de obras e assistente administrativo. Já na Região dos Lagos foram captadas 30 vagas para assistente de vendas. Na Serra, as 172 ofertas de emprego estão distribuídas por diferentes bairros da cidade de Teresópolis. A remuneração média varia de um a dois salários mínimos, para funções como as de assistente administrativo, assistente de vendas, atendente de lojas e balconista.

De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, 76,8% das vagas captadas são do setor de Serviços, enquanto 23,2% são do Comércio. Por nível de escolaridade, 61,7% das oportunidades exigem o Ensino Médio completo e 27,5% o Ensino Fundamental completo. Para grande parte das vagas (52,7%) é preciso ter experiência.

É importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine com os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas, disponível no site www.rj.gov.br/trabalho.

Uma parceria entre a Secretaria de Trabalho e Renda e as instituições Fundação Mudes e o CIEE resultou na oferta de estágios para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para jovem aprendiz. A fundação oferece, esta semana, 264 vagas de estágio nos níveis Superior, Médio e Técnico. Para se candidatar, basta acessar www.mudes.org.br. Já o CIEE oferece 1.340 oportunidades de estágio para diferentes níveis de escolaridade e vagas para jovem aprendiz. Informações mais detalhadas podem ser obtidas em www.ciee.org.br.