Tenente coronel da PM frustra roubo de carga na BR-101

Na madrugada desta terça-feira (12), uma tentativa de assalto a três caminhões carregados com produtos perecíveis foi frustrada por um tenente-coronel da Polícia Militar. O caso ocorreu por volta das 4h, na pista sentido São Gonçalo da BR-101, na altura do bairro Barreto, próximo à comunidade Buraco do Boi.

De acordo com informações iniciais, o grupo criminoso estava em quatro veículos e cercou os caminhões no momento em que eles seguiam para iniciar as entregas do dia, com destino à Região dos Lagos. O oficial, que passava pelo local em um carro descaracterizado, percebeu a movimentação e interveio, disparando contra os assaltantes. Um dos integrantes da quadrilha foi atingido e retirado da cena pelos comparsas, que conseguiram escapar.

Os motoristas relataram momentos de tensão, lembrando que já enfrentaram episódios semelhantes em outras ocasiões. Eles destacaram que a abordagem ocorreu de forma repentina e que a sensação foi de escapar por pouco.

O caso foi registrado na 76ª Delegacia de Polícia (Centro),responsável pela investigação. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado e localizado.