Festival de Inverno agita o Mercado Municipal de Niterói com música, gastronomia e diversão para toda a família
Três dias de evento gratuito com jazz, rock, vinhos, comidas especiais e atrações infantis prometem aquecer o coração dos niteroienses nos dias 22, 23 e 24 de agosto
O Mercado Municipal vai receber o maior Festival de Inverno de Niterói, nos dias 22, 23 e 24 de agosto, das 12h às 00h. Os três dias de evento contarão com muita gastronomia de alto nível, vinhos, música ao vivo e atrações infantis, atraindo a todos os públicos.
Gastronomia de alto nível e vinhos
Para os amantes de uma boa gastronomia, o Festival de Inverno vai proporcionar um paraíso de sabores com pratos variados, como risotos, massas artesanais, carnes nobres, caldos, chocolates especiais, entre outras delícias da culinária. As bebidas contarão com mais de 50 rótulos de vinhos nacionais e importados, além de chopes artesanais e drinks exclusivos.
Música
O repertório musical vai agradar a todos os gostos, com shows de Jazz, Blues, Rock, Pop e DJs. O público infantil não ficará de fora da festa, pois haverá apresentações especiais. O objetivo das atrações musicais é que todas as gerações presentes no festival possam aproveitar uma atmosfera aconchegante e sofisticada.
Ainda pensando na diversão das crianças, o Festival de Inverno terá uma área kids com parque inflável, peças teatrais e músicas escolhidas especialmente para os pequenos.
Confira a programação musical completa
Sexta-feira (22/8)
16h – DJ
20h – Crispy Rio Bass (Jazz)
21h30 – DJ
22h30 – Senõr José (Rock)
Sábado (23/8)
12h – DJ
14h – Lekole “Frozen” (Infantil)
17h – Edison Matos & PifeJazz (Jazz e Brasilidades)
19h – Marcos Hasselman (Jazz)
20h30 – Vaa SurfBand – 1º Set
22h30 – Vaa SurfBand – 2º Set
Domingo (24/8)
12h – DJ
14h – Criart “Os músicos de Bremen” (Infantil)
16h – PoppyField (Tributo a Pitty)
18h – Juliane Gamboa (Jazz)
20h – BloodMary – 1º Set
22h – BloodMary – 2º Set
Serviço:
Local: Mercado Municipal de Niterói
Data: 22, 23 e 24 de agosto
Horário: 12h às 00h
Entrada: Gratuita
Ação solidária: Doe 1kg de alimento não perecível
Informações: (21) 99649-2471