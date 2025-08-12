Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Gonçalense é identificado como autor de perfil fake que atacou Lula após morte do neto

Perfil falso usou o nome "Alessandra Strutzel" para publicar mensagens ofensivas sobre a morte do neto de Lula, falecido em 2019 aos 7 anos

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 12 de agosto de 2025 - 11:20
Arthur Araújo Lula da Silva, neto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Arthur faleceu em 1º de março de 2019, aos 7 anos
Um morador de São Gonçalo foi identificado como o responsável por um perfil falso no Facebook, criado com o nome "Alessandra Strutzel", que publicou mensagens comemorando a morte de Arthur Araújo Lula da Silva, neto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Arthur faleceu em 1º de março de 2019, aos 7 anos.

Alessandra Strutzel, que se dizia blogueira e escreveu "pelo menos uma boa notícia", ao compartilhar uma reportagem sobre o falecimento do garoto, era um falso perfil
Na ocasião, Lula entrou com uma ação judicial no Tribunal de Justiça de São Paulo. No entanto, apenas neste ano a identidade do autor das postagens foi confirmada. Diante da nova informação, o presidente solicitou à Justiça do Rio de Janeiro que o acusado seja intimado por meio de carta precatória.

Leia também: 

O pedido de indenização é de R$ 50 mil, e o processo está tramitando na 4ª Vara Cível da Regional de Alcântara.

