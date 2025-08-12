Gonçalense é identificado como autor de perfil fake que atacou Lula após morte do neto

Arthur Araújo Lula da Silva, neto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Arthur faleceu em 1º de março de 2019, aos 7 anos - Foto: Divulgação

Um morador de São Gonçalo foi identificado como o responsável por um perfil falso no Facebook, criado com o nome "Alessandra Strutzel", que publicou mensagens comemorando a morte de Arthur Araújo Lula da Silva, neto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Arthur faleceu em 1º de março de 2019, aos 7 anos.

Alessandra Strutzel, que se dizia blogueira e escreveu "pelo menos uma boa notícia", ao compartilhar uma reportagem sobre o falecimento do garoto, era um falso perfil | Foto: Divulgação

Na ocasião, Lula entrou com uma ação judicial no Tribunal de Justiça de São Paulo. No entanto, apenas neste ano a identidade do autor das postagens foi confirmada. Diante da nova informação, o presidente solicitou à Justiça do Rio de Janeiro que o acusado seja intimado por meio de carta precatória.

O pedido de indenização é de R$ 50 mil, e o processo está tramitando na 4ª Vara Cível da Regional de Alcântara.