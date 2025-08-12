Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 40 milhões

O prêmio acumulado de R$ 40 milhões da Mega-Sena será sorteado nesta terça-feira - Foto: Reprodução - Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

As seis dezenas do concurso 2.900 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 40 milhões.

Por se tratar de um concurso com final zero, ele recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores, conforme regra da modalidade.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.