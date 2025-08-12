Conheça Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, preso em operação do MP nesta terça (12)

O dono da rede de farmácias Ultrafarma, Sidney Oliveira, foi preso na manhã desta terça-feira (12), suspeito de integrar um esquema de corrupção que teria movimentado mais de R$ 1 bilhão em pagamentos ilícitos para beneficiar empresas do comércio varejista.

Também foram alvo de mandados de prisão o executivo da Fast Shop, Mario Otávio Gomes, e o auditor fiscal estadual Artur Gomes da Silva Neto, apontado como principal articulador do esquema, segundo informações do portal G1.

De acordo com as investigações, o auditor fiscal manipulava processos administrativos dentro da Secretaria da Fazenda paulista para reduzir ou anular débitos tributários de determinadas empresas. Em troca, recebia pagamentos mensais de propina por meio de uma empresa registrada em nome de sua mãe.

A ação, batizada de Operação Ícaro, foi conduzida pelo Ministério Público de São Paulo, por meio do Gedec (Grupo de Atuação Especial de Repressão aos Delitos Econômicos), com apoio da Polícia Militar. Além das prisões, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em residências e sedes de empresas investigadas.

Segundo o MP/SP, a apuração, realizada ao longo de vários meses com análise de documentos, quebras de sigilo e interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça, aponta que o valor pago ao auditor superou a marca de R$ 1 bilhão. Os envolvidos poderão ser processados por corrupção ativa e passiva, formação de organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Da infância pobre ao primeiro milhão

Nascido em 1953, na cidade de Nova Olímpia, no Paraná, Sidney Oliveira relata que começou a trabalhar ainda criança, por volta dos 9 anos, ajudando na farmácia local. “Lembro de sentir profunda tristeza e compaixão ao ver pessoas que não podiam comprar medicamentos por falta de dinheiro. Queria contribuir com minha família, que também vivia na pobreza, mas, acima de tudo, sonhava em ajudar as pessoas a ter acesso a tratamentos, levando mais conforto e qualidade de vida para essas famílias”, contou o empresário em entrevista ao InfoMoney em 2018.

Anos mais tarde, motivado por esse propósito, passou a comercializar remédios na região e, com o bom desempenho, conseguiu adquirir a primeira farmácia. Sob seu comando, chegou a administrar uma rede de 12 lojas no Paraná. Em 1980, optou por vender todas e mudar-se para São Paulo, onde abriu um ponto na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, na zona oeste da capital paulista, mantendo-o até 1990.

Em 1998, enfrentou seu primeiro revés ao fundar a Drogavida, que não resistiu à concorrência de redes como Drogasil e Droga Raia. Dois anos depois, em 2000, lançou a Ultrafarma, empreendimento que se tornaria seu maior êxito e, desde o início, esteve fortemente associado à sua imagem pessoal.

Em 2007, a Ultrafarma já era uma marca consolidada, conquistando o Prêmio Top of Mind Internet. Na época, mantinha parcerias com a RedeTV! e a Band, além de veicular propagandas em quase todas as emissoras de TV aberta. Sidney Oliveira atribuía o êxito tanto ao seu estilo de gestão quanto à sua fé. Católico praticante, ele sempre fez questão de enfatizar a religiosidade como parte de sua trajetória.

Pai de dez filhos, mantém discrição sobre a vida privada e, segundo informações conhecidas, está solteiro. “Sou um homem afortunado. Meus filhos são pessoas incríveis, meus companheiros de jornada, de aprendizado e de vida. Ser pai é a forma mais genuína de viver o amor.”

A última informação disponível aponta que o empresário vive em uma chácara em Santa Isabel (SP) e utiliza helicóptero diariamente para se deslocar até o Aeroporto de Congonhas, de onde segue para o trabalho. Admirador do cantor Bob Dylan e colecionador de relógios de alto valor, chegou a declarar ao InfoMoney que seu faturamento anual era de R$ 800 milhões.

