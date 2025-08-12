Polícia Civil prende segundo acusado de homicídio no Galo Branco

As diligências continuam para localizar e prender o último alvo - Foto: Filipe Aguiar/ Arquivo OSG

Policiais civis da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) prenderam um homem, neste sábado (09/08), acusado de participar do homicídio de Victor Guilherme Lima Vianna, em janeiro deste ano. O criminoso foi localizado após intenso trabalho de inteligência e monitoramento, na comunidade do Malafaia, no bairro Galo Branco, em São Gonçalo.

De acordo com as investigações, na ocasião do crime, o autor e dois comparsas assassinaram Victor a tiros. Todos são integrantes da facção criminosa que explora a comunidade do Malafaia.

A vítima teria ido à localidade utilizando o caminhão de seu pai para comprar entorpecentes. Outro envolvido no assassinato foi preso por equipes da DHNSG no mês passado e o terceiro envolvido permanece foragido.

Contra o acusado, foi cumprido um mandado de prisão preventiva. As diligências continuam para localizar e prender o último alvo.