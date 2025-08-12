Polícia Civil prende furtador em Niterói dias após ser liberado da prisão
Pelo crime de furto, constam 22 registros em nome do homem na delegacia
Policiais civis da 77ª DP (Icaraí) prenderam um homem, nesta segunda (11/08), por furtar na Zona Sul de Niterói. O criminoso, com extensa ficha criminal, deixou a prisão na última semana e foi preso novamente, em Icaraí.
De acordo com os agentes, o homem já foi indiciado por diversos inquéritos da distrital, incluindo furtos, tentativas de furto, roubo e receptação. Apenas de furto, são 22 registros na delegacia de Icaraí. Após levantamento de dados de inteligência e troca de informações, agentes conseguiram localizar e prender o indivíduo na Rua Joaquim Távora.
Além do cumprimento de dois mandados de prisão preventiva, os agentes também apuraram que o homem praticou novo furto na madrugada de segunda. De acordo com policiais, ele invadiu um condomínio e furtou material metálico. Diante disso, ele também foi preso em flagrante pelo crime.