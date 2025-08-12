Polícia Civil prende furtador em Niterói dias após ser liberado da prisão

Policiais civis da 77ª DP (Icaraí) prenderam um homem, nesta segunda (11/08), por furtar na Zona Sul de Niterói. O criminoso, com extensa ficha criminal, deixou a prisão na última semana e foi preso novamente, em Icaraí.

De acordo com os agentes, o homem já foi indiciado por diversos inquéritos da distrital, incluindo furtos, tentativas de furto, roubo e receptação. Apenas de furto, são 22 registros na delegacia de Icaraí. Após levantamento de dados de inteligência e troca de informações, agentes conseguiram localizar e prender o indivíduo na Rua Joaquim Távora.

Além do cumprimento de dois mandados de prisão preventiva, os agentes também apuraram que o homem praticou novo furto na madrugada de segunda. De acordo com policiais, ele invadiu um condomínio e furtou material metálico. Diante disso, ele também foi preso em flagrante pelo crime.