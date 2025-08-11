Homem é preso com submetralhadora no Zumbi, em São Gonçalo

Segundo informações da PM, a ação foi planejada com o objetivo de capturar criminosos da região com participação em diversos tipos de roubo - Foto: Divulgação

Policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 7ºBPM (São Gonçalo) prenderam um homem, na tarde desta segunda-feira (11), com uma submetralhadora artesanal no bairro Zumbi, em São Gonçalo.

Segundo informações da PM, a ação foi planejada com o objetivo de capturar criminosos da região com participação em diversos tipos de roubo como a pedestres, carros, coletivos e de carga.

Durante o patrulhamento, um grupo de pessoas, ao perceber a chegada da viatura, fugiu para um área de mata. Os policiais seguiram até o local e conseguiram alcançar um dos fugitivos.

Com ele, de acordo com a polícia, foram apreendidos, além da submetralhadora, munições para o armamento, drogas e um rádio de comunicação.

Segundo dados da Polícia Civil, o acusado tem 28 anos da idade, e passagens pela polícia pelos crimes de roubo, receptação e corrupção de menores. Ele foi levado para a 73ªDP (Neves).