Andressa Urach é a nova musa da Porto da Pedra no Carnaval 2026

A Unidos do Porto da Pedra anunciou que Andressa Urach será sua nova musa para o Carnaval 2026. A escolha marca uma aposta da agremiação em nomes que representam não apenas beleza, mas também histórias de resistência, reinvenção e protagonismo.

Em um ano em que a escola mergulha fundo nas camadas da feminilidade marginalizada, Andressa chega como corpo que já foi julgado, exaltado, negado e redescoberto. Sua presença na avenida não é personagem. É verdade. É entrega. É um espelho de tantas mulheres que foram empurradas para o escuro, mas decidiram acender suas próprias luzes.

O enredo “Das Mais Antigas da Vida, o Doce e Amargo Beijo da Noite” não romantiza, não caricatura e não silencia. Ele ouve, abraça e exalta. É um desfile-manifesto que pede licença às donas da magia, às Marias de todos os nomes e às histórias que viveram à margem da história oficial, mas que sempre foram protagonistas de sua própria luta.

Andressa, com sua trajetória marcada por reviravoltas, reconciliações internas e uma busca constante por liberdade, se alinha com a força dessas mulheres. A mulher que já foi manchete agora pisa firme como voz. A que caiu, renasceu. A que foi subestimada, retorna como símbolo de autonomia. E nesta avenida, será flor do sereno, veneno e cura, tudo ao mesmo tempo.

O Unidos do Porto da Pedra não desfila com máscaras. Desfila com alma. E neste Carnaval, o beijo da noite vai carregar a doçura da coragem e o amargor da hipocrisia que insistiu em esconder essas histórias. Andressa Urach será uma dessas vozes. E quando ela pisar na Sapucaí, a noite vai se reconhecer nela.