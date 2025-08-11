Polícia prende homem acusado de integrar grupo liderado por 'faraó dos bitcoins'

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-Cap) prenderam, nesta segunda-feira (11/08), em um imóvel no bairro Parque São Bento, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Thiago Júlio Galdino. Segundo a polícia, ele é acusado de ligação com o "Faraó dos Bitcoins", Glaidson Acácio dos Santos.

De acordo com as investigações, o homem fazia parte do grupo envolvido em diversos delitos, desde crimes financeiros até crimes contra a vida. Segundo os agentes, o preso é envolvido em uma série de homicídios e tentativas de homicídio, ocorridos em 2021 na Região dos Lagos. As investigações mostram que as vítimas eram concorrentes da empresa do grupo ou pessoas que pudessem representar ameaça aos lucros ilícitos obtidos pela quadrilha.

Ele chegou a permanecer cerca de dois anos preso em razão desses homicídios, mas passou a responder em liberdade, até que, no mês passado, a Justiça expediu mandado de prisão preventiva, desta vez pelo crime de integrar organização criminosa, que foi cumprido nesta segunda.