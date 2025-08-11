Trump usa dados falsos e carimba Brasília como uma das piores capitais do mundo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, citou Brasília como uma das capitais mais violentas do mundo durante discurso nesta segunda-feira (11), quando anunciou intervenção federal em Washington, D.C. No entanto, os dados apresentados por ele apresentam números errados sobre a segurança da capital brasileira.

Na imagem apresentada por Trump, Brasília registra 13 homicídios a cada 100 mil habitantes, enquanto os da capital americana, Washington, 41.

Os números oficiais da Segurança Pública do DF, mostram que a média do crime na cidade é de, na verdade, 6,9. Inclusive, em 2024, a capital atingiu sua maior baixa desde 1977, com 207 homicídios registrados.

O discurso de Trump aconteceu durante o anúncio para a intervenção federal na segurança da capital americana. Segundo dados mostrados pelo próprio presidente, os números de homicídios de Washington, de 41 por cada 100 mil habitantes, supera os de outras capitais como Lima, no Peru; Lagos, na Nigéria; e Cidade do México, no México.

Dados apresentados pelo presidente sobre a capital brasileira mostram números errados | Foto: Reprodução/ Casa Branca dos EUA

"Nós queremos segurança em Washington. Você quer poder viver na sua casa ou apartamento e se sentir seguro para ir até uma loja comprar um jornal ou alguma outra coisa. Você não tem isso mais. A taxa de homicídios em Washington é maior que em Bogotá, Cidade do México e em outros lugares que você escuta dizer sobre serem os piores lugares do mundo. [As taxas] são muito maiores", disse Trump.