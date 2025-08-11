Diogo Nogueira interrompe show para xingar torcedores do Atlético Mineiro

O cantor Diogo Nogueira interrompeu um show que estava sendo realizado na cidade de Montes Claros, em Minas Gerais, após provocações de torcedores do Atlético Mineiro. Flamenguista declarado, o cantor respondeu com xingamentos a gestos feitos por homens que, segundo ele, representam a União Dedo Pro Alto, aliança entre torcidas organizadas de Atlético-MG, Botafogo, Palmeiras e Vasco.

No palco, Diogo afirmou que estava ali para "fazer a alegria das pessoas” e pediu que os provocadores deixassem o local. "Aqui não tem Flamengo, não tem Galo", disse o cantor em meio a palavrões. A situação aconteceu dias depois do Flamengo ser eliminado para o Atlético-MG na Copa do Brasil.

A provocação dos torcedores durante o show aconteceu no momento em que Diogo Nogueira divulgava seu nome álbum, intitulado "Sagrado".

O episódio repercutiu nas redes sociais, dividindo opiniões entre fãs que defenderam o posicionamento do cantor e outros que criticaram a reação. Diogo segue em turnê pelo Brasil, com apresentações programadas em diversas cidades nas próximas semanas.

