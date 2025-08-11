Briga entre vizinhos acaba com os dois presos em Maricá

Policiais militares foram acionados para averiguar uma ocorrência de briga na Rua Manoel Camilo da Silva, em Itaipuaçu, Maricá, no domingo (10).

Ao chegar no local, o carro de um dos envolvidos foi encontrado em chamas. Devido a isso, os agentes acionaram o Corpo de Bombeiros, que rapidamente controlaram o fogo. Após ouvirem os envolvidos, os policiais constataram que a situação se tratava de uma briga entre vizinhos.

Na confusão, um dos homens chegou a entrar dentro de casa e pegou um simulacro de arma de fogo, que foi retirado de suas mãos pelo vizinho, que portava um pedaço de madeira.

Os dois envolvidos foram conduzidos à 82ª DP, onde ambos foram autuados por lesão corporal. Cabe ressaltar que até o término da ocorrência não se soube quem ateou fogo no veículo.