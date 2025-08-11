Guarda Municipal prende homens que arrombaram comércio no Alcântara

Os três homens foram levados para a 74ª DP (Alcântara), sendo encaminhados posteriormente para a 73ª DP (Neves), onde permanecem presos - Foto: Divulgação

Os três homens foram levados para a 74ª DP (Alcântara), sendo encaminhados posteriormente para a 73ª DP (Neves), onde permanecem presos - Foto: Divulgação

Agentes da Guarda Municipal prenderam, nesta madrugada de segunda-feira (11), três homens que furtaram um estabelecimento comercial localizado na Rua Nestor Pinto Alves, no bairro do Alcântara. Com os suspeitos foram encontrados os possíveis itens do furto, incluindo uma televisão, uma caixa de som, uma serra de cortar galho e uma parafusadeira elétrica.

Os agentes da Guarda Municipal estavam em patrulhamento quando, por volta das 1h10, foram acionados pela Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG), da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes, que flagrou os suspeitos arrombando a porta de um estabelecimento no Alcântara. No local, os agentes viram que a porta do local realmente estava arrombada, mas os suspeitos não estavam mais no local.

Com uma nova ajuda das câmeras de monitoramento, os guardas conseguiram locaizar os suspeitos e os abordaram. Os três homens foram levados para a 74ª DP (Alcântara), sendo encaminhados posteriormente para a 73ª DP (Neves), onde permanecem presos. Os trio já possuía passagens criminais, incluindo furto, lesão corporal, tráfico de drogas e outros.

Números que impressionam – Esta foi a 106ª, 107ª e 108ª prisões da Guarda realizada no ano de 2025. De janeiro a julho, haviam sido realizadas 95 prisões e 176 conduções. Os números deste ano já superam os de 2024, quando foram feitas 64 prisões durante todo o ano, e os de 2023, quando houve 26 prisões.