Botafogo terá semana decisiva na Libertadores e no Brasileirão

Depois da vitória contra o Fortaleza, o Botafogo enfrentará uma semana decisiva, com jogos contra o equatoriano LDU, na briga pelas oitavas de final da Libertadores, e também um reencontro com o Palmeiras, pelo Brasileirão.

O Alvinegro, atual campeão da Libertadores e do Brasileirão, jogará sob a liderança de Davide Ancelotti. Depois de uma breve adaptação, o técnico comandará o time contra a LDU, nos dias 14 e 21, e também contra o Palmeiras, no domingo (17). Desses três jogos, dois serão no Nilton Santos..

Na próxima quinta-feira (14), o Botafogo enfrenta a LDU, às 19h, no Nilton Santos, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Três dias depois, o novo rival será o Palmeiras, no domingo (17), às 20h30, pelo Brasileirão. Já no dia 21, o clube carioca entrará em campo novamente contra a LDU, em Quito.

Em seu primeiro trabalho como treinador, Davide Ancelotti, que chegou ao clube no início de julho, já acumulou quatro vitórias, dois empates e apenas uma derrota em sete jogos.

O Botafogo brigou pelo título com o Palmeiras nos dois últimos anos. O Alvinegro sofreu uma derrota histórica, mas, no ano passado, se recuperou e conseguiu ser campeão. Os times ainda jogaram nas oitavas de final da Libertadores. Neste ano, a rivalidade entre os clubes aumentou ainda mais com o Mundial de Clubes.