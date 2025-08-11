PM retira 180 toneladas de barricadas no Jardim Catarina, em São Gonçalo

Ao todo, 180 toneladas de entulho e obstáculos foram retiradas de vias públicas - Foto: Divulgação

Na manhã desta segunda-feira (11), uma grande operação conjunta foi realizada no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, com o objetivo de remover barricadas instaladas por criminosos em diversas ruas da comunidade. Ao todo, 180 toneladas de entulho e obstáculos foram retiradas de vias públicas.





A operação, contou com a atuação de equipes do 7º BPM (São Gonçalo), além de suporte operacional do 12º BPM (Niterói), 35º BPM (Itaboraí) e 4º CPA com blindados e kits de demolição.

Foram liberadas as seguintes vias: Rua Anastácio Rosa, Rua Luís Ribeiro Pires, Rua Expedicionário Antenor Costa, Rua Hermínio Borges Nogueira, Rua Adelaide Lima, Rua José Rosendo, Rua Franculino Menezes Siqueira, Avenida Domício da Gama, Rua Eudino Egger, Rua Júlio Dantas, Rua Bernades de Faria, Rua Prado Lopes, Rua Ferreira Borges com Avenida Dr. Albino Imparato, Avenida Dr. Albino Imparato com Bernades de Faria, Rua Aldeia de Matos.

Ação contou com apoio de diversas equipes policiais e maquinário pesado | Foto: Divulgação

De acordo com informações repassadas pela PM, a operação ocorreu sem confrontos.