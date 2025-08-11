Vans que ligam Itaipuaçu a Itaipu passam a aceitar o Bilhete Único Intermunicipal

A partir da próxima semana, passageiros que utilizam as vans que ligam os bairros de Itaipuaçu (Maricá) a Itaipu (Niterói), utilizando a Serra da Tiririca, passarão a contar com o benefício do Bilhete Único Intermunicipal (BUI) nas viagens. A medida era uma demanda antiga da população dos dois municípios e foi atendida pelo Detro-RJ, após reunião com permissionários e moradores da região.

“Atualmente, cerca de 1.800 passageiros fazem essa ligação diariamente e sabemos que essa integração com o BUI ajuda a população a economizar na passagem diariamente. Muitos moradores já haviam feito esse pedido ao Detro-RJ e o nosso dever é estar atento a situações onde possamos ajudar o cidadão fluminense”, afirmou o presidente do Detro-RJ, Raphael Salgado.

Em setembro de 2023, o Detro-RJ regularizou a linha M556 – Itaipuaçu/Itaipu, que permite que os moradores dos bairros dos dois municípios do Leste Fluminense façam a ligação em cerca de três quilômetros ao invés dos mais de 16Km do trajeto alternativo.