Ferrugem, Tiee e Padre Fábio de Melo são atrações da Festa da Padroeira de Maricá em 2025; confira programação

O cantor Ferrugem será uma das atrações da Festa de Nossa Senhora do Amparo - Foto: Divulgação

O cantor Ferrugem será uma das atrações da Festa de Nossa Senhora do Amparo - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Promoção de Eventos, vai mais uma vez levar uma maratona de shows aos maricaenses e visitantes para celebrar Nossa Senhora do Amparo, padroeira da cidade. Serão quatro dias de evento, entre os dias 14 e 17 de agosto, com destaque para atrações como Ferrugem, Tiee e Padre Fábio de Melo. Tudo vai acontecer no palco montado na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro.

Com uma programação que mistura fé, tradição e cultura popular, a festa contará com apresentações de artistas renomados e de diversos estilos, incluindo música católica, pagode e sertanejo.

Leia também:

Vasco empata em 1 a 1 com Atlético-MG e não consegue deixar zona de rebaixamento

Moraes libera visita de familiares a Bolsonaro no Dia dos Pais

“Preparamos uma programação variada e com atrações para todos os gostos. Vamos garantir um evento seguro, inclusivo, de oportunidade e para as famílias. Queremos convidar todos para esses quatro dias de festividades. Teremos boas experiências”, afirmou o secretário de Promoção de Eventos de Maricá, Rony Peterson.

A Festa da Padroeira acontece a partir de uma realização conjunta da Secretaria de Promoção de Eventos, Secretaria de Comunicação Social, Secretaria de Turismo, Comércio, Indústria e Mercado Interno e Secretaria de Assuntos Religiosos.

A celebração é uma das mais antigas e tradicionais do município. Com raízes que remontam ao período colonial, a escolha de Nossa Senhora do Amparo como padroeira está ligada à forte devoção católica dos primeiros habitantes de Maricá. O nome “Amparo” representa proteção, acolhimento e fé – valores que moldam a identidade cultural e religiosa da cidade ao longo dos anos.

Programação da Festa da Padroeira 2025:

14/08 – Quinta-feira

19h30 – Karen Keldani

21h – George Henrique e Rodrigo

22h30 – Diego e Victor Hugo

15/08 – Sexta-feira

19h30 – Tony Alysson

21h – Juninho Cassimiro

16/08 – Sábado

19h30 – Os Mulekes

21h – Pagode do Adame

22h30 – Ferrugem

17/08 – Domingo

19h30 – Padre Fábio de Melo

22h – Tiee