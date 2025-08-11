Ferrugem, Tiee e Padre Fábio de Melo são atrações da Festa da Padroeira de Maricá em 2025; confira programação
Evento em homenagem a Nossa Senhora do Amparo acontece de 14 a 17 de agosto com maratona de shows e celebração da fé na cidade
A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Promoção de Eventos, vai mais uma vez levar uma maratona de shows aos maricaenses e visitantes para celebrar Nossa Senhora do Amparo, padroeira da cidade. Serão quatro dias de evento, entre os dias 14 e 17 de agosto, com destaque para atrações como Ferrugem, Tiee e Padre Fábio de Melo. Tudo vai acontecer no palco montado na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro.
Com uma programação que mistura fé, tradição e cultura popular, a festa contará com apresentações de artistas renomados e de diversos estilos, incluindo música católica, pagode e sertanejo.
“Preparamos uma programação variada e com atrações para todos os gostos. Vamos garantir um evento seguro, inclusivo, de oportunidade e para as famílias. Queremos convidar todos para esses quatro dias de festividades. Teremos boas experiências”, afirmou o secretário de Promoção de Eventos de Maricá, Rony Peterson.
A Festa da Padroeira acontece a partir de uma realização conjunta da Secretaria de Promoção de Eventos, Secretaria de Comunicação Social, Secretaria de Turismo, Comércio, Indústria e Mercado Interno e Secretaria de Assuntos Religiosos.
A celebração é uma das mais antigas e tradicionais do município. Com raízes que remontam ao período colonial, a escolha de Nossa Senhora do Amparo como padroeira está ligada à forte devoção católica dos primeiros habitantes de Maricá. O nome “Amparo” representa proteção, acolhimento e fé – valores que moldam a identidade cultural e religiosa da cidade ao longo dos anos.
Programação da Festa da Padroeira 2025:
14/08 – Quinta-feira
19h30 – Karen Keldani
21h – George Henrique e Rodrigo
22h30 – Diego e Victor Hugo
15/08 – Sexta-feira
19h30 – Tony Alysson
21h – Juninho Cassimiro
16/08 – Sábado
19h30 – Os Mulekes
21h – Pagode do Adame
22h30 – Ferrugem
17/08 – Domingo
19h30 – Padre Fábio de Melo
22h – Tiee