Deat identifica trio que aplicou golpe 'Boa Noite, Cinderela' em turistas britânicos

As suspeitas roubaram das vítimas dois celulares além de 16 mil libras, o que corresponde a R$ 110 mil - Foto: Reprodução

As três mulheres que aplicaram o golpe "Boa Noite, Cinderela" em dois turistas britânicos foram identificadas pela Delegacia Especial de Atendimento ao Turismo (Deat). Uma delas já possui, ao menos, 20 passagens pela polícia pelo mesmo crime.

Os turistas foram dopados e, depois, tiveram seus pertences roubados na madrugada da última quinta-feira (7), em Ipanema, Zona Sul do Rio de Janeiro.

A Deat identificou uma das envolvidas no crime como Raiane Campos de Oliveira, de 27 anos. Em nome da mulher, constam 20 passagens pela polícia pelo mesmo crime, e ela já teria cumprido seis meses de prisão. A suspeita contou com a ajuda de outras duas mulheres, identificadas como Amanda Couto Deloca, de 23 anos, e Mayara Ketelyn Américo da Silva, de 26 anos.

Relembre o caso

Nas redes sociais, viralizou um vídeo que mostra uma das vítimas, um turista britânico de 21 anos, andando cambaleando pela praia de Ipanema até cair na areia, na última quinta-feira.

A testemunha que registrou o flagrante contou, em depoimento à polícia, que o jovem estava acompanhado de duas mulheres, que foram embora em um táxi logo em seguida.

O rapaz e o amigo dele, que também apresentava sinais de intoxicação, foram socorridos por populares e encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), situada em Copacabana, também na Zona Sul.

Aos policiais, os turistas britânicos relataram que conheceram as mulheres em um estabelecimento na Lapa e que, depois, seguiram com elas para a praia. Ainda segundo eles, as mulheres ofereceram caipirinhas e, a partir desse momento, não se lembram de mais nada.

Das vítimas, as mulheres levaram dois celulares e, com um dos aparelhos, conseguiram fazer uma transferência bancária de 16 mil libras, o que corresponde a mais de R$ 110 mil.

A polícia conseguiu identificar o taxista que transportou as mulheres, mas os indícios apontam que ele não participou do golpe.