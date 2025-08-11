Sete pessoas são atropeladas em acidentes na Avenida Presidente Vargas

Testemunhas contam que um dos acidente ocorreu quando pedestres atravessaram com o sinal fechado para travessia - Foto: Reprodução/TV Globo

Testemunhas contam que um dos acidente ocorreu quando pedestres atravessaram com o sinal fechado para travessia - Foto: Reprodução/TV Globo

Pelo menos sete pessoas foram atropeladas na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira (11).

As informações preliminares são de que, em uma das ocorrências, as vítimas foram atingidas no momento em que atravessavam a faixa de pedestres.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel Central teve suas equipes acionadas para atender as duas ocorrências de atropelamento em sequência, sendo uma às 5h58 e a outra, às 6h14.

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Os bombeiros informaram que o primeiro atropelamento aconteceu perto da Rua Uruguaiana, na via em direção à Candelária, deixando um homem ferido, que foi encaminhado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, situado no Centro.

Já o segundo caso de atropelamento ocorreu na frente do Rio Imagem, também em direção à Candelária, e causou seis vítimas, três homens e três mulheres. Das vítimas, cinco foram socorridas ao Hospital Souza Aguiar, mas uma recusou o atendimento.

Segundo testemunhas, o segundo acidente ocorreu porque as vítimas atravessaram a rua com o sinal fechado para pedestres e o motorista do carro não conseguiu frear a tempo de evitar a colisão.

A Polícia Civil realizou a perícia no local, por volta das 7h30. A corporação informou que o condutor do veículo foi conduzido à 5ª DP (Mem de Sá), onde deverá prestar depoimento.

A Avenida Presidente Vargas, é uma das principais vias de ligação entre a Zona Norte e o Centro do Rio, No período da manhã, é comum encontrar grande fluxo de veículos e pedestres.