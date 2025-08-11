São Gonçalo reprime evento ilegal em praça no bairro Santa Catarina

Foram apreendidas diversas bebidas, como garrafas de cerveja e destilados, além de mesas, lona e palco - Foto: Divulgação

Foram apreendidas diversas bebidas, como garrafas de cerveja e destilados, além de mesas, lona e palco - Foto: Divulgação

A Secretaria de Ordem Pública da Prefeitura de São Gonçalo, através da Subsecretaria de Fiscalização de Posturas, e a Polícia Militar realizaram, neste sábado (9), uma operação conjunta para coibir um baile funk na Praça Expedicionário Antônio Vieira, mais conhecida como Praça do Mineirinho, em Santa Catarina.

A ação teve início a partir de denúncias sobre o baile recebidas pela Coordenadoria de Denúncias da Subsecretaria de Fiscalização de Posturas. Além do som alto causado pela festa, o evento atrapalhava o ir e vir dos moradores do bairro e não tinha autorização prévia.

"Atuamos por todo o município coibindo irregularidades, inclusive combatendo construções irregulares em vias públicas, além de ferros-velhos e estabelecimentos comerciais que funcionam de forma irregular, dentre outras ações. Nosso objetivo é com a ordem pública, garantindo o melhor para a população", disse o subsecretário de Fiscalização de Posturas, Diego Manhães.

Durante a operação, foram apreendidas diversas bebidas, como garrafas de cerveja e destilados, além de mesas, lona e palco.

Como denunciar – Para quem quiser denunciar estabelecimentos irregulares e abandonados, basta entrar em contato com a Ouvidoria, pelos números (21) 2199-6374 ou (21) 2199-6420 ou pelo e-mail ouvidoriageral@pmsg.rj.gov.br, ou pelo site colabore.pmsg.rj.gov.br.