Vasco empata em 1 a 1 com Atlético-MG e não consegue deixar zona de rebaixamento

O Vasco da Gama terminou mais uma rodada do Campeonato Brasileiro na zona de rebaixamento. Em confronto com o Atlético-MG na tarde deste domingo (10), a equipe cruz-maltina sofreu o gol mais rápido do Brasileirão em 2025, conseguiu igualar o placar, mas não conseguiu virar em disputa realizada no Estádio São Januário. A equipe comandada por Fernando Diniz segue na 17ª posição da tabela.

Os instantes iniciais de jogo foram difíceis para o torcedor vascaíno. Em apenas 38 segundos, Gabriel Menino transformou o primeiro contra-ataque do Galo em gol e assustou o Vasco, que reagiu. Apesar do começo ruim, o time carioca conseguiu se equilibrar em chances alguns momentos depois e, aos 15, igualou o placar em 1 a 1 com um belo chute de Vegetti na cobrança de um pênalti sofrido por Coutinho.

Ambas equipes tiveram novas chances antes do intervalo, mas não conseguiram mudar o placar. As coisas seguiram parecidas nos segundo tempo; o Vasco voltou do vestiário mais inspirado, teve uma boa chance com Coutinho, porém não conseguiu marcar e desacelerou. O Atlético-MG, por sua vez, segui no mesmo ritmo e foi recuperar algum fôlego na reta final. Um chute de Rony que passou por cima foi a última esperança da equipe mineira, que também não conseguiu marcar até o apito final.

Agora, a equipe cruz-maltina tem uma semana para estudar estratégias e treinar antes de voltar aos gramados no final de semana que vem. No domingo (17), o Vasco viaja para São Paulo e enfrenta o Santos, no Estádio Morumbis, novamente pelo Campeonato Brasileiro.