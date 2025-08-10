Homem tenta furtar letreiro de mercado em Santa Rosa e termina preso em Niterói
Suspeito teria roubado peças de alumínio na fachada do Supermercado Mundial durante a madrugada deste domingo (10)
Um homem de 37 anos foi preso após ser flagrado furtando peças de alumínio em um supermercado em Santa Rosa, na Zona Sul de Niterói, na madrugada deste domingo (10). O episódio aconteceu no Supermercado Mundial, na Rua Dr. Mário Vianna.
Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 12° BPM (Niterói) foi acionada por volta das 00h55 após receber denúncias de furto no supermercado. Ao chegar no local, os agentes encontraram o suspeito com diversas peças de alumínio retiradas do letreiro do estabelecimento.
O homem, que não teve a identidade divulgada, foi levado para a 77ª DP (Icaraí). Após consultar o histórico do acusado, foi constatado que ele já tinha outras três passagens por furto e outra por roubo. Ele foi autuado em flagrante e levado para a 76ª DP (Centro de Niterói).