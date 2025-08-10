'Piu Piu do Grau' é preso em restaurante no Barreto, em Niterói (vídeo)

Foragido da justiça, Roberto Vinicius Valle Coelho, conhecido como 'Piu Piu do Grau', de 24 anos, foi preso, nesse sábado, por policiais do 12ºBPM (Niterói), em um restaurante na Rua Doutor Luiz Palmier, no bairro do Barreto, na Zona Norte de Niterói. Os militares foram ao local após a PM, a partir de informações repassadas ao Disque Denúncia/RJ, sobre a presença do acusado no estabelecimento. Investigações da polícia apontam o acusado como uma das lideranças do tráfico de drogas na Comunidade Nova Brasília, na Engenhoca.

Ao perceber a aproximação dos policiais, Vinicius levou à mão à cintura, tentou escapar correndo, mas acabou escorregando e se feriu sozinho ao cair. Ele foi medicado no Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, para onde foi levado pelos militares, e depois, encaminhado à 76ªDP (Niterói), onde policiais de plantão registraram o caso.





