Moraes libera visita de familiares a Bolsonaro no Dia dos Pais

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), permitiu que oito familiares do ex-presidente Jair Bolsonaro o visitem em casa neste domingo (10), para comemorar o Dia dos Pais. O político cumpre prisão domiciliar em seu imóvel em Brasília desde o início da semana; a lista de visitantes autorizada para este domingo inclui outros familiares além dos filhos e netos, que já estavam liberados para visita sem autorização prévia.

A lista autorizada pelo ministro inclui o sogro Vicente de Paulo Reinaldo, a sogra Maisa Torres Antunes, a nora Fernanda Antunes, um irmão de criação da ex-primeira dama Michele Bolsonaro, além de outros parentes. A única restrição submetida a eles foi a proibição do compartilhamento de fotos e vídeos com Bolsonaro.

Neste domingo (10), em depoimento nas redes sociais, o senador Flávio Bolsonaro (PL), filho mais velho do ex-presidente, postou um vídeo com uma foto de um bolo que a família levou para Jair e um relato em que afirma que o pai é um “preso político” que foi “censurado”.

Feliz Dia dos Pais a todos os pais do Brasil!



Se puder, deixe aqui sua mensagem de apoio ao nosso presidente Jair Bolsonaro.

— Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) August 10, 2025

“Pai, neste ano você não vai poder ver este vídeo. Você está censurado em um país onde a censura é expressamente vedada na nossa constituição. Você virou um preso político, mas você nos ensinou a ter fé, a ter força, a ter lealdade. Nenhuma foto eu vou poder botar com você hoje”, disse Flávio.

Bolsonaro teve a prisão decretada na última segunda (04). O ex-presidente é investigado por mandar recursos, via Pix, para bancar a estadia de seu filho no exterior. Ele também é réu na ação penal que envolve uma trama golpista no Supremo. O julgamento deve ocorrer em setembro.