Advogada é acusada de golpe por jogadores e técnico de futebol

A advogada Joana Costa Prado de Oliveira é suspeita de aplicar golpes e sacar indevidamente dinheiro do Fundo de Garantia (FGTS) de jogadores de futebol e um técnico. A investigação aponta que ela não teria repassado valores de investimentos e processos vencidos na Justiça.

As autoridades descobriram que os possíveis lesados são grandes personagens do futebol brasileiro como o técnico Oswaldo de Oliveira, o ex-jogador Claudio Adão e atletas renomados como Paolo Guerreiro, Ramires e Cueca, além de outros jogadores.

Joana é considerada como alguém influente no meio do futebol, tendo trabalhado no Botafogo por 12 anos, chegando a ser diretora jurídica do clube. Atualmente, ela está na Comissão de Direito Desportivo, da OAB-RJ.

No caso de Oswaldo de Oliveira, técnico com passagens pelos quatro grandes do Rio, ele está a seis anos sem trabalhar. "Eu tenho economias, mas são perenes e eu preciso do meu dinheiro, que eu trabalhei, para sobreviver. Minha sobrevivência depende do que eu plantei, do que eu trabalhei em 50 anos de carreira", disse.

Ele afirmou que como tinha pendências com Flamengo e Corinthians, por passagens em 2017 e 2020, recebeu a indicação da advogada para trabalhar nos casos. O técnico chegou a vencer as ações, mas o dinheiro não foi repassado.

"Eram cerca de R$ 2 milhões. Ela continuava dizendo que não tínhamos o recebimento. Toda vez que tentávamos acessar os processos, a gente não conseguia".

Joana chegou a confirmar essa situação em um documento assinado em 2024, onde se comprometeu a repassar os valores, o que, segundo Oswaldo, ainda não aconteceu.

O ex-jogador Claudio Adão, também revelou que teria sido vítima de Joana. Ele explicou que tentou fazer um investimento de R$ 155 mil com a jurista a um ano, e vem tentando receber o dinheiro de volta. Na última mensagem que enviou à advogada, o ex-jogador destacou que a não devolução fez sua crise de pânico piorar.

"Já caí três vezes e a questão do dinheiro me faz muito mal e só piora meu quadro. Esse dinheiro é a única economia que eu consegui fazer em toda a minha vida", disse. "Trouxe um problema muito grande porque eu contava com esse dinheiro, né? Fiz essa aplicação com ela."

Veja a nota lançada pela advogada sobre o caso:

"Joana Prado reconhece que enfrenta dificuldades financeiras, cuja origem está relacionada a um golpe do qual foi vítima. A advogada apresentou notícia-crime à Polícia Federal e aguarda a conclusão das investigações pelas autoridades competentes.

Quanto a eventuais falhas em sua gestão profissional, informa que já estão sendo tomadas as providências necessárias para a devida reparação. Lamenta, sinceramente, qualquer transtorno causado a clientes ou parceiros.

Reitera-se, com veemência, que não houve má-fé ou intenção de causar prejuízos. Todas as situações estão sendo tratadas com transparência, responsabilidade e seriedade".