Mulher é presa transportando mais de 2 mil pinos de cocaína no Rio

Uma mulher, que não teve sua identidade divulgada, foi presa após ser flagrada transportando uma grande quantidade drogas, no Santos Cristo, Zona Portuária do Rio, neste sábado (9). Com ela foi encontrado 2.160 pinos de cocaína e três tabletes de maconha.

Durante a abordagem, a mulher afirmou que pegou a droga bairro do Lins, na Zona Norte, e que levaria o material para a cidade de Itaperuna, no Noroeste Fluminense.

Leia também:

Polícia retira barricadas em comunidade de São Gonçalo



Duas pessoas morrem em acidente com parapente no Parque da Cidade, em Niterói



A prisão foi realizada por policiais da UPP Providência na Rua Equador. Em seguida, eles a encaminharam à 4ª DP (Centro).