Filho de Faustão se pronuncia e diz que o pai está bem após passar por mais um transplante

João Silva, filho de Faustão, publicou um vídeo nas redes sociais falando sobre o estado de saúde do apresentador. João, aproveitou para agradecer o carinho e as mensagens dos fãs.

"Passando aqui para agradecer em nome da família todo o carinho de vocês, todas as orações, independente de crença, e dizer que isso realmente faz a diferença nesses momentos. [...] Ele está indo muito bem na recuperação. Muito obrigado, em nome da minha família, da minha mãe Luciana, dos meus irmãos Lara e Rodrigo, e de todos os amigos. Muito obrigado", disse.

João ainda afirmou que o pai é alguém muito forte e está se recuperando bem. "Ele inspira todo mundo, os amigos, a família, e a gente vê que realmente a palavra desse momento é resiliência. Agradecer a Deus por realmente estar dando cada vez mais a oportunidade do meu pai se recuperar".

Segundo o boletim médico do hospital, Faustão estava internado desde o dia 21 de maior devido uma infecção bacteriana aguda. Durante o período, passou por controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional, para estabilização do quadro de saúde.

Um novo transplante renal já estava planejado a um ano e foi realizado neste sábado (9), um dia após o apresentador passar por um transplante de fígado. Ele segue internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo.