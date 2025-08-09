Filho de Faustão se pronuncia e diz que o pai está bem após passar por mais um transplante
Apresentador está internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo
João Silva, filho de Faustão, publicou um vídeo nas redes sociais falando sobre o estado de saúde do apresentador. João, aproveitou para agradecer o carinho e as mensagens dos fãs.
"Passando aqui para agradecer em nome da família todo o carinho de vocês, todas as orações, independente de crença, e dizer que isso realmente faz a diferença nesses momentos. [...] Ele está indo muito bem na recuperação. Muito obrigado, em nome da minha família, da minha mãe Luciana, dos meus irmãos Lara e Rodrigo, e de todos os amigos. Muito obrigado", disse.
João ainda afirmou que o pai é alguém muito forte e está se recuperando bem. "Ele inspira todo mundo, os amigos, a família, e a gente vê que realmente a palavra desse momento é resiliência. Agradecer a Deus por realmente estar dando cada vez mais a oportunidade do meu pai se recuperar".
Segundo o boletim médico do hospital, Faustão estava internado desde o dia 21 de maior devido uma infecção bacteriana aguda. Durante o período, passou por controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional, para estabilização do quadro de saúde.
Um novo transplante renal já estava planejado a um ano e foi realizado neste sábado (9), um dia após o apresentador passar por um transplante de fígado. Ele segue internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo.