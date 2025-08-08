Polícia retira barricadas em comunidade de São Gonçalo

Policiais Militares do 7ºBPM realizaram uma ação com o objetivo de retirar barricadas na Comunidade da Caixa D'água e no bairro Apollo, em São Gonçalo, nesta sexta-feira (8). Essa foi mais uma ação da Operação Força Total.

Foram desobstruídos pontos nas ruas Roseli do Nascimento, Governador Roberto Silveira, Isaías Maciel Lima, Valdir Fonseca Ramos e rua Dezoito.

