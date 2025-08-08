Polícia retira barricadas em comunidade de São Gonçalo
Ação foi feita no bairro Apollo e na favela da Caixa D'água
min de leitura | Escrito por Redação | 08 de agosto de 2025 - 16:30
Policiais Militares do 7ºBPM realizaram uma ação com o objetivo de retirar barricadas na Comunidade da Caixa D'água e no bairro Apollo, em São Gonçalo, nesta sexta-feira (8). Essa foi mais uma ação da Operação Força Total.
Foram desobstruídos pontos nas ruas Roseli do Nascimento, Governador Roberto Silveira, Isaías Maciel Lima, Valdir Fonseca Ramos e rua Dezoito.
Leia também:
Aprendiz Musical se apresenta em nova data no Horto do Fonseca
Rodrigo Faro faz procedimento para reduzir gordura corporal e deixar abdômen 'trincado'
Autor: Divulgação | Descrição: