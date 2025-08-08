Duas pessoas morrem em acidente com parapente no Parque da Cidade, em Niterói

Relatos iniciais indicam que o homem estaria pilotando o parapente e que a outra vítima seria um passageira - Foto: Reprodução

Relatos iniciais indicam que o homem estaria pilotando o parapente e que a outra vítima seria um passageira - Foto: Reprodução

Um acidente de parapente em Niterói deixou dois mortos na tarde desta sexta-feira (08). Um homem e uma mulher, que não tiveram a identidade divulgada, foram resgatados pelos bombeiros após caírem durante um salto de parapente no Parque da Cidade, em São Francisco. Eles não resistiram aos ferimentos e vieram à óbito no local.

Relatos iniciais indicam que o homem estaria pilotando o parapente e que a outra vítima seria um passageira. Segundo o Corpo de Bombeiros, agentes do quartel de Niterói enviaram um helicóptero para socorrer a dupla, que foi encontrada em um local de difícil acesso nos arredores do mirante de onde saltaram. Eles foram levados para a praia, onde foram atendidos por ambulância.

Paramédicos atenderam as duas vítimas, mas ambos não resistiram. Ainda não foi confirmado se o piloto tinha autorização para realizar o salto e se o equipamento usado estava em condições adequadas.





