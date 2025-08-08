Rodrigo Faro faz procedimento para reduzir gordura corporal e deixar abdômen 'trincado'

O apresentador Rodrigo Faro, de 51 anos, está investindo em um novo visual e para isso quer fazer um procedimento estético para definir o abdômen. Em busca da mudança, ele tem visitado uma clínica em São Paulo, onde faz sessões para estimular a produção de colágeno, firmar a pele e diminuir a gordura localizada.

No vídeo compartilhado pelo especialista responsável pelo procedimento, o apresentador contou que o objetivo é reduzir o percentual de gordura.

“Estou com 10% de gordura corporal e quero chegar a 7%. Estou com 51 anos, já meio flácido, então aproveita e tira a flacidez, faz o pacote completo. Já fiz no rosto e agora estou fazendo na barriga”, disse Faro.

Ter apenas 10% de gordura corporal significa que somente essa parcela do peso do apresentador é composta de gordura, sendo o restante formado por músculos, ossos, órgãos, água e outros tecidos. No caso de uma pessoa de 51 anos que não é atleta, esse percentual é considerado abaixo da média, uma vez que, para essa idade, o ideal seria variar entre 18% e 25%.



Quando Rodrigo Faro atingir 7%, o seu corpo será bem definido, com músculos ainda mais visíveis, causado pela redução da gordura corporal. De acordo com especialistas, esse índice corresponde ao de competidores, de atletas, e fazem um alerta pedindo que tenham um acompanhamento médico, pois manter a porcentagem abaixo da média pode ser difícil e causar problemas para a saúde.