Aprendiz Musical se apresenta em nova data no Horto do Fonseca

A Zona Norte já tem nova data para receber os jovens do Programa Aprendiz Musical, da Prefeitura de Niterói. No sábado, 30 de agosto, o Coro vai se apresentar às 11h, no Horto do Fonseca. O evento é gratuito e uma excelente oportunidade para toda a família apreciar músicas de qualidade ao ar livre. A mudança de data se deu por conta da previsão de chuva para este final de semana.

Com um repertório vibrante e acessível, ideal para começar o fim de semana em alto astral, a Camerata de Sopros se apresenta no Horto do Fonseca. A atividade faz parte do Concertos no Horto, do Programa Aprendiz Musical.

O evento faz parte das ações do Aprendiz Musical, programa mantido pela Prefeitura de Niterói por meio da Secretaria Municipal de Economia Criativa e Ações Estratégicas (SECAE) e da Secretaria Municipal de Educação. O Aprendiz oferece educação musical gratuita a cerca de 10 mil estudantes da rede pública e incentiva a ocupação cultural dos espaços da cidade.

Serviço:

Série Concertos no Horto do Fonseca: Apresentação da Camerata de Sopros Aprendiz Musical

Data: 30 de agosto de 2025 (sábado)

Hora: 11h

Local: Horto do Fonseca

Endereço: Alameda São Boaventura, 770 - Fonseca, Niterói

Entrada gratuita. Sujeito a lotação.