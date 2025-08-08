Marido espanca mulher em elevador de prédio em Brasília

Um empresário de 55 anos foi preso após agredir violentamente a esposa, de 34, dentro do elevador de um condomínio no Guará, região administrativa de Brasília. As imagens, registradas por câmeras de segurança na madrugada do dia 1º, mostram o momento em que ele parte para cima da vítima com socos, mesmo após ela cair e tentar se defender.

A mulher sofreu fraturas no rosto, edemas no corpo e precisou de cinco dias de internação. Segundo a Polícia Civil, a violência durou cerca de quatro minutos. A denúncia foi feita pela mãe da vítima, após médicos alertarem sobre os ferimentos.

O agressor, Cleber Lúcio Borges, também foi autuado por posse ilegal de armas e munições encontradas em sua casa. Apesar de ter pago fiança de quase R$ 26 mil por esse crime, ele segue preso preventivamente por violência doméstica. A defesa informou que irá se manifestar apenas nos autos do processo.