Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,4197 | Euro R$ 6,3167
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Homem é preso após manter mulher em cárcere e cometer estupro e roubo em São Gonçalo

A prisão aconteceu no bairro Colubandê

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 08 de agosto de 2025 - 12:27
Até o momento, não há informações sobre o paradeiro dos outros dois suspeitos de participação no crime
Até o momento, não há informações sobre o paradeiro dos outros dois suspeitos de participação no crime -

Na manhã desta quinta-feira (7), um homem foi preso por agentes da Delegacia de Homicídios (DH) acusado de participar de um crime ocorrido há 12 anos, que envolveu cárcere privado, estupro e roubo contra uma mulher. A prisão aconteceu no bairro Colubandê, em São Gonçalo,.

Segundo a polícia, a vítima foi mantida em cativeiro por dez dias, em dezembro de 2013, período no qual sofreu abusos sexuais repetidos cometidos pelo suspeito e por outros dois envolvidos no crime.

Leia também: 

Hospitais em São Gonçalo e Itaboraí fazem campanha de doação de sangue

Justiça nega habeas corpus para para Oruam, filho de 'Marcinho VP'

Durante o tempo em que esteve sob o poder dos criminosos, a mulher foi dopada com medicamentos, conforme apontam as investigações. Além disso, cerca de R$ 5 mil foram levados da casa dela.

Na ocasião, um dos autores do crime tinha 17 anos. Por conta disso, o homem preso agora também vai responder por corrupção de menores.

Até o momento, não há informações sobre o paradeiro dos outros dois suspeitos de participação no crime.

Matérias Relacionadas