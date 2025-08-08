Homem é preso após manter mulher em cárcere e cometer estupro e roubo em São Gonçalo

Até o momento, não há informações sobre o paradeiro dos outros dois suspeitos de participação no crime - Foto: Arquivo/OSG

Na manhã desta quinta-feira (7), um homem foi preso por agentes da Delegacia de Homicídios (DH) acusado de participar de um crime ocorrido há 12 anos, que envolveu cárcere privado, estupro e roubo contra uma mulher. A prisão aconteceu no bairro Colubandê, em São Gonçalo,.

Segundo a polícia, a vítima foi mantida em cativeiro por dez dias, em dezembro de 2013, período no qual sofreu abusos sexuais repetidos cometidos pelo suspeito e por outros dois envolvidos no crime.

Durante o tempo em que esteve sob o poder dos criminosos, a mulher foi dopada com medicamentos, conforme apontam as investigações. Além disso, cerca de R$ 5 mil foram levados da casa dela.

Na ocasião, um dos autores do crime tinha 17 anos. Por conta disso, o homem preso agora também vai responder por corrupção de menores.

Até o momento, não há informações sobre o paradeiro dos outros dois suspeitos de participação no crime.