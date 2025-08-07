Hospitais em São Gonçalo e Itaboraí fazem campanha de doação de sangue

A meta é conseguir arrecadar cerca de 200 bolsas de sangue por dia - Foto: Divulgação

A meta é conseguir arrecadar cerca de 200 bolsas de sangue por dia - Foto: Divulgação

Uma nova campanha de doação de sangue será realizada nesta quinta (7) e sexta-feira (8) em São Gonçalo. O posto de coleta funcionará no primeiro andar do Partage Shopping, no Centro, das 10 às 18 horas. Os estoques de sangue nos Hospitais Estaduais Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo, e João Batista Cáffaro, em Itaboraí, estão baixos e o número de pacientes envolvidos em acidentes aumenta a cada semana.

De acordo com técnicos do GSH Banco de Sangue Serum, responsável pela campanha, um dos principais objetivos do movimento é contribuir para o equilíbrio dos estoques nas unidades de saúde. Somente no ano passado, o Hospital Estadual Alberto Torres, unidade de referência no atendimento a pacientes com múltiplos traumas no Estado do Rio de Janeiro, utilizou 10.453 bolsas de sangue em centenas de procedimentos e cirurgias envolvendo pacientes vítimas de acidente de moto, agressão, perfuração por arma de fogo, quedas e etc.

Paralelamente, o Hospital Estadual João Batista Cáffaro, em Itaboraí, importante unidade de retaguarda no Estado, recorreu a 417 bolsas de sangue para completar protocolo de atendimento e salvar vidas.

Os organizadores acreditam que a corrente de solidariedade irá captar o maior número de bolsas possíveis nestes dois dias de campanha, que consequentemente, ajudará a salvar centenas de vidas. Um doador pode salvar até quatro pessoas.

O posto de coleta montado no shopping, localizado na Avenida Presidente Kennedy, 425, no Centro, terá uma estrutura apropriada e segura, com equipes de recepção, triagem, e coleta. A meta é conseguir arrecadar cerca de 200 bolsas de sangue por dia.

O que é preciso para doar sangue?

Estar em boas condições de saúde;

Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam de alguns documentos para poder efetivamente doar e de assinaturas em formulários de autorização;

Pesar no mínimo 50kg;

Estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas);

Estar alimentado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação);

Apresentar documento original com foto recente, que permita a identificação do candidato, emitido por órgão oficial (Carteira de Identidade, Cartão de Identidade de Profissional Liberal, Carteira de Trabalho e Previdência Social, Carteira Nacional de Habilitação e RNE-Registro Nacional de Estrangeiro).