Mulher é presa por tráfico de drogas em carro de aplicativo em Rio Bonito
A droga era transportada em um carro de aplicativo de carona
O Comando de Polícia Rodoviária (CPRv) prendeu em flagrante uma mulher de 19 anos, por tráfico de drogas, em Rio Bonito, na Região Metropolitana, na manhã desta quinta-feira (7).
O carro de aplicativo de carona em que a jovem estava foi abordado pelos agentes da CPRv, próximo ao km 13 da RJ-124, em Boa Esperança. No porta-malas, foi encontrada uma sacola contendo duas bolas grandes e uma pequena com cocaína.
Leia também:
Atriz do filme 'Ó Paí Ó', Lyu Arisson, foi agredida a pauladas pelo ex-namorado: "Quase que ele me mata"
Golpista é preso por tentativa de estelionato contra idoso em agência bancária de Niterói
A jovem que estava no veículo, admitiu ser a dona dos entorpecentes. De acordo com ela, as drogas saíram do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, e estavam sendo levadas para a comunidade Boca do Mato, situada em Cabo Frio, na Região dos Lagos.
A ocorrência foi encaminhada à 119ª DP (Rio Bonito), onde a jovem continua presa.