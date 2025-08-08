Mulher é presa por tráfico de drogas em carro de aplicativo em Rio Bonito

A ocorrência foi encaminhada à 119ª DP (Rio Bonito), onde a jovem continua presa. - Foto: Divulgação - Comando de Policia Rodoviária

O Comando de Polícia Rodoviária (CPRv) prendeu em flagrante uma mulher de 19 anos, por tráfico de drogas, em Rio Bonito, na Região Metropolitana, na manhã desta quinta-feira (7).

O carro de aplicativo de carona em que a jovem estava foi abordado pelos agentes da CPRv, próximo ao km 13 da RJ-124, em Boa Esperança. No porta-malas, foi encontrada uma sacola contendo duas bolas grandes e uma pequena com cocaína.



A jovem que estava no veículo, admitiu ser a dona dos entorpecentes. De acordo com ela, as drogas saíram do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, e estavam sendo levadas para a comunidade Boca do Mato, situada em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

A ocorrência foi encaminhada à 119ª DP (Rio Bonito), onde a jovem continua presa.