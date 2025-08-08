Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Golpista é preso por tentativa de estelionato contra idoso em agência bancária de Niterói

Suspeito usava documento falso para abrir conta e tentar obter benefícios do INSS em nome da vítima

08 de agosto de 2025
A Polícia Civil prendeu um homem por tentativa de estelionato contra um idoso e pela utilização de documentos falsos. A prisão ocorreu quando o suspeito saía de uma agência bancária situada na Avenida Ernani Amaral Peixoto, no Centro de Niterói, nesta quinta-feira (07).

De acordo com a polícia, o homem usava um documento falso com o nome de um idoso de 65 anos e, ainda no local, admitiu que tentava abrir uma conta bancária se passando por ele.

Os investigadores informaram que o golpe tinha como objetivo obter os benefícios do INSS em nome da vítima idosa, o que configura fraude previdenciária e também falsidade documental.

O homem foi autuado por tentativa de estelionato e uso de documento falso. Depois que os procedimentos legais foram realizados, ele foi conduzido ao sistema prisional, onde continua à disposição da Justiça.

